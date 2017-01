Erfurt. Thüringens AfD-Fraktionschef Björn Höcke ist nach seiner umstrittenen Forderung nach einer 180-Grad-Wende im Umgang mit der deutschen Vergangenheit von einer Gedenkstunde des Thüringer Landtags ausgeschlossen worden. Er habe Höcke gesagt, «dass seine Anwesenheit als Provokation empfunden würde», sagte Landtagspräsident Christian Carius am Freitag zu Beginn der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus im Landtag. Höcke, der ebenso wie andere Abgeordnete der AfD-Fraktion dazu erschienen war, habe das akzeptiert und nehme nicht teil, sagte der CDU-Politiker.

Thüringens AfD-Fraktion kritisierte den Ausschluss ihres Chefs als «gravierenden Verstoß gegen die parlamentarischen Gepflogenheiten» und eine «nicht hinzunehmende Grenzverletzung in der politischen Auseinandersetzung».

Der Thüringer Landtag hatte zu der Gedenkstunde auch Überlebende des Konzentrationslagers Buchenwald bei Weimar eingeladen, in das die Nationalsozialisten von 1937 bis 1945 rund 250.000 Menschen verschleppt hatten. Zehntausende überlebten das Martyrium nicht.

Auch zur Kranzniederlegung in der Gedenkstätte am Nachmittag war Höcke ausgeladen worden. Dennoch rechnete die AfD-Fraktion mit Höckes Teilnahme. Höcke fahre nach Buchenwald, sagte der parlamentarische Geschäftsführer, Stefan Möller, auf dpa-Anfrage.

Thüringers Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) dankte dem Landtagspräsidenten für seine Entscheidung, Höcke auszuschließen. «Heute ist Klarheit gefragt», sagte Ramelow. Er bekräftigte, dass die Verantwortung für die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten und Millionen von Toten nicht verjähre.

Höcke hatte in der vergangenen Woche in einer Rede in Dresden mit Blick auf das Holocaust-Mahnmal in Berlin gesagt: «Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.»

