Leipzig/Dresden. In Sachsen gibt es mehr homosexuelle Lebenspartnerschaften. Ihre Zahl stieg im vergangenen Jahr auf 4038, wie aus einer Antwort auf eine Parlamentsanfrage der Parlamentarischen Geschäftsführerin der Linken im Sächsischen Landtag, Sarah Buddeberg, hervorgeht. Das seien 489 eingetragene Lebenspartnerschaften mehr als 2015. Nach Angaben der Linken-Politikerin vom Mittwoch lassen sich nicht nur in Städten, sondern auch in Landkreisen mehr gleichgeschlechtliche Paare ihre Beziehung vom Staat besiegeln.

Diese Realität sollten die Bundes- und die Landesregierung endlich anerkennen, forderte Buddeberg. „Homosexuelle sollten genauso Kinder adoptieren können und nicht schlechter gestellt sein als verschiedengeschlechtliche Paare.“

LVZ