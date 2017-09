Investor aus NRW bietet 130.000 Euro für Rittergut in Sahlis

Leipzig/Kohren-Sahlis. Das Rittergut Sahlis im Landkreis Leipzig soll für 130.000 Euro an einen unbekannten Investor aus Nordrhein-Westfalen gehen. Bei einer Zwangsversteigerung am Mittwoch am Leipziger Amtsgericht wurde der Käufer von dem 42-jährigen Juristen Christian Stockmann von der Echomedia Verwaltungs GmbH aus Greven vertreten. Ob der Geldgeber tatsächlich den Zuschlag bekommt, wird erst am kommenden Montag entschieden. Bis dahin soll noch geprüft werden, ob er solvent ist.

Auf dem 60.000 Quadratmeter großen Areal sollten künftig Events und Seminare stattfinden, sagte Stockmann. Der Investor, der vorerst anonym bleiben wolle, habe viel Erfahrung mit der Sanierung von großen Objekten. Er sei bereits mehrfach in Leipzig und anderen Teilen Sachsens in Erscheinung getreten und wolle sein Konzept nach der Kaufabwicklung und Gesprächen mit der Gemeinde in den kommenden Wochen vorstellen.

Der Abwasserzweckverband Whyratal hatte die Zwangsversteigerung beantragt. Der frühere Besitzer und Neonazi Karl-Heinz Hoffmann schuldete dem Verband mehr als 100.000 Euro. Eine erste Zwangsversteigerung im vergangenen Jahr war gescheitert. Erst hatte eine Vertreterin des vermeintlichen Käufers aus Oberhausen angekündigt, im Rittergut ein „Konzentrationslager“ errichten zu wollen, dann wurde die gebotene Summe von 160.000 Euro für das 60.000 Quadratmeter große Areal mit Park und mehreren Bauwerken, darunter ein kleines Schloss, nicht fristgerecht überwiesen.

Der mehrfach vorbestrafte Hoffmann war in Kohren-Sahlis selten in Erscheinung getreten. Für Schlagzeilen hatte er in Sachsen dadurch gesorgt, weil er für die Sanierung des Gutes zwischen 2005 und 2010 staatliche Fördermittel von rund 130.000 Euro erhalten hatte.

Karl-Heinz Hoffmann, Gründer der gleichnamigen und mittlerweile verbotenen Wehrsportgruppe, gilt seit Jahrzehnten als einer der bekanntesten Köpfe der Neonazi-Szene.

Von Winfried Mahr