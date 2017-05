Leipzig. Ist der Mai kühl und nass, füllt’s dem Bauern Scheun und Fass. Könnte gut sein, dass allein die Landwirte diesmal Grund zur Freude über den Wonnemonat haben. Denn bislang macht der Mai wettertechnisch genau da weiter, wo der kühl-nasse April aufgehört hat. „Ein stabiles Schönwetterhoch ist erstmal nicht in Sicht. Es bleibt die nächsten 10 bis 14 Tagen überwiegend wechselhaft und lokal recht nass“, so Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net.

Am Muttertag über 25 Grad möglich – aber Gewitter

Etwas Hoffnung macht nun aber das übernächste Wochenende. Passend zum Muttertag am 14. Mai zeigen die Modelle zumindest bei den Temperaturen einen kräftigen Schub nach oben, lokal wären sogar 27 bis 28 Grad möglich. „Doch beständiges Wetter ist auch dann weiterhin Fehlanzeige“, dämpft Wetterexperte Jung die Vorfreude auf sonniges Ausflugswetter. Die Weichen stünden zwar auf Wärme, aber verbunden mit teils kräftigem Gewitterregen. „Tolles Freibadwetter ist nicht in Sicht, auch wenn einige sommerliche Tage mit Temperaturen über 25 Grad drin sind. Gewitter und nachfolgende Abkühlung sind leider mit im Gepäck“, so Jung.

Kräftige Niederschläge – droht Gefahr von neuen Sturzfluten?

Insgesamt fahre der Frühling also weiter Achterbahn: „Der Mai entwickelt sich zu einem zweiten April und die Temperaturen gehen auf und ab.“ Damit folgt das aktuelle Erkältungswetter aber durchaus einem Trend: In den letzten zehn Jahren war der Mai nur ganz selten ein warmer Wonnemonat. Stattdessen dominierte der Achterbahn-Frühling mit teils kräftigen Niederschlägen. So auch im vergangenen Jahr: Damals brachte der Mai lokal kräftige Regenfälle. Es war damals der Auftakt zu einer Unwetter-Serie mit etlichen Sturzfluten. Wiederholung auch in diesem Jahr? Wie groß die Gefahr von neuen Unwettern tatsächlich ist, erklärt Dominik Jung in seinem Wetter-Video.

Von Olaf Majer