Dresden - . Aus Angst vor Störungen hat die Technische Universität Dresden einen Vortrag von Bundesjustizminister Heiko Maas verlegt. Statt wie ursprünglich geplant im Hörsaalzentrum der Uni werde der SPD-Politiker nun am kommenden Montag in der Ballsportarena am Rande der Altstadt über Fake News und Hetze im Internet sprechen, sagte eine TU-Sprecherin am Freitag auf Nachfrage.

Gegen den Maas-Auftritt sind mehrere Demonstrationen unter anderem von der AfD und aus dem Pegida-Umfeld angemeldet. Die Verlegung sei nötig geworden, weil in dem Hörsaalzentrum am Montag auch Prüfungen stattfänden, sagte die Sprecherin. „Die angemeldeten Demonstrationen vor dem Gebäude könnten die Studierenden dabei stören.“

Von LVZ