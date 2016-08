Dresden. - Heinrich Timmerevers ist am Samstagvormittag in einer Heiligen Messe in sein Amt als Bischof von Dresden-Meißen eingeführt worden. Der 64-Jährige ist der 50. Bischof des Bistums. Er folgt auf Heiner Koch, der 2015 Erzbischof von Berlin geworden war. Der aus Niedersachsen stammende Timmerevers sagte, er wolle im Bistum Dresden neue Wurzeln schlagen und ein Zuhause finden. Er war zuvor Weihbischof im Bistum Münster.

Papst Franziskus hatte Timmerevers im April ernannt. Zur Amtseinführung des 64-Jährigen in der Dresdner Hofkirche waren zahlreiche Würdenträger aus Kirche und Politik gekommen, darunter mehr als 30 Bischöfe und Kardinäle aus dem In- und Ausland sowie Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU).

Als seinen Wahlspruch nannte Timmerevers „Suchet, wo Christus ist“. Wer Jesus suche, finde Orientierung für sein Leben und Klarheit in den vielen Sinnstiftungsangeboten dieser Welt. Es gehe ihm darum, Wege zu suchen, damit „möglichst viele Menschen in Sachsen und Ostthüringen Christus finden und ihn kennenlernen können“.

Vorgänger Heiner Koch rief den neuen Dresdner Bischof dazu auf, einen Aufbruch in eine neue Zeit zu wagen. „Du kommst in ein Bistum, in ein Land, in dem sich über 80 Prozent der Menschen nicht zum christlichen Glauben bekennen. Kämpfe mit ihnen, ringe mit ihnen um diesen Glauben“, sagte Koch.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, mahnte: „Die Kirche von Dresden ist im Aufbruch. Lernen wir gemeinsam, Angst vor dem anderen abzulegen und den Menschen anzunehmen. So kann Kirche gelingen.“

Von LVZ