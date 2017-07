Leipzig. Nach Angaben des sächsischen Innenministers Markus Ulbig (CDU) gibt es weiter keine Gewissheit darüber, ob ein Mädchen aus dem sächsischen Pulsnitz als IS-Kämpferin im Irak festgenommen worden ist. „Die Behörden sind noch dabei, den Abgleich vorzunehmen“, sagte Ulbig am Mittwoch in Leipzig. „An den Spekulationen, die da wild hin und her gehen, werde ich mich nicht beteiligen.“

Iraks Sicherheitskräfte hatten in der vergangenen Woche in Mossul nach eigenen Angaben 20 Dschihadistinnen festgenommen, darunter fünf Deutsche. Ein Offizier der irakischen Anti-Terror-Einheiten sagte der Deutschen Presse-Agentur, alle festgenommenen Frauen seien älter als 30 Jahre. Mehrere Medien hatten unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet, es gebe es Hinweise, wonach eine der Festgenommenen die 16-jährige Linda W. aus Pulsnitz bei Dresden sein könnte.

