Kleine Wölfe in der Oberlausitz sind ungewöhnlich zutraulich

Leipzig. Wolfsexperten haben in der Oberlausitz ein auffälliges Verhalten kleiner Welpen im Milkeler Rudel beobachtet. Die etwa fünf Monate alten Tiere seien ungewöhnlich zutraulich, teilte das Kontaktbüro Wölfe in Sachsen am Donnerstag mit. Sie zeigten kaum Fluchtverhalten und näherten sich Menschen bis auf wenige Meter an. Womöglich hätten die kleinen Wölfe in den vergangenen Wochen positive Erfahrungen mit Menschen gemacht.

Dieses Verhalten sei unerwünscht und sollte keinesfalls verstärkt werden, betonten die Fachleute. Auf keinen Fall dürften die kleinen Wölfe angelockt oder gar gefüttert werden. Menschen sollten auch nicht versuchen, möglichst nahe an die Tiere heranzukommen - etwa um ein Foto zu schießen. Das Milkeler Rudel lebt seit 2008 im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft im Landkreis Bautzen.

