Themar in Südthüringen hat 3000 Einwohner, erwartet werden dort am Samstag rund 5000 Rechtsextremisten. Um das bundesweit wohl größte Neonazi-Konzert des Jahres abzusichern, sind rund 1000 Polizisten im Einsatz. Vom angekündigten Protest war am Nachmittag wenig zu sehen.