Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) hat die Reduzierung des Betreuungsschlüssels in den sächsischen Kitas als wichtigen Beitrag zur frühkindlichen Bildung bezeichnet. Die Anforderungen an die Erzieher seien in den vergangenen Jahren gestiegen, meinte sie am Montag in Dresden. „Für die Arbeit mit den Kindern müssen wir unseren Erziehern daher mehr Zeit geben.“