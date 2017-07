Leipzig. Nirgends in Sachsen gibt es so wenige Blitzeinschläge wie in Leipzig. Im vergangenen Jahr schlugen in der Messestadt durchschnittlich 0,43 Blitze je Quadratkilometer ein. Im Landkreis Leipzig waren es schon 0,5. Spitzenreiter im Freistaat ist die Landeshauptstadt. Auf jedem Quadratkilometer schlugen durchschnittlich 2,82 Blitze ein. Gefährlich wurde es auch im Erzgebirgskreis (2,66) und dem Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (2,19).

War Sachsen im Jahr 2015 noch das Bundesland mit den meisten Blitzeinschlägen bezogen auf die Fläche, ging die Zahl 2016 deutlich zurück. Das geht aus dem am Donnerstag in Karlsruhe vorgestellten Siemens-Blitz-Atlas hervor. Im Freistaat sind im vergangenen Jahr 27.251 Blitze eingeschlagen, deutlich weniger als in den Vorjahren. Gemessen an der Gesamtfläche des Freistaats ist das eine Blitzdichte von 1,48 Einschlägen pro Quadratkilometer.

Trotz des niedrigsten Wertes in diesem Jahrtausend belegt Sachsen mit dieser Blitzdichte Platz vier unter den Bundesländern hinter Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Berlin. Im vergangenen Jahr hatte der Freistaat mit 2,35 Blitzen pro Quadratkilometer Fläche noch die größte Blitzdichte verzeichnet.

Deutschlandweit: So wenig Blitzeinschläge wie seit 1999 nicht mehr

Insgesamt habe es 2016 in Deutschland mit 432.000 Blitzen die wenigsten Einschläge seit 1999 gegeben, sagte Stephan Thern, Leiter des Blitz-Informationsdienstes von Siemens. „Hauptgrund ist, dass im normalerweise blitzreichen August sehr wenige Gewitter zu verzeichnen waren.“ 2015 waren bundesweit noch rund 550.000 Blitze am Himmel zu beobachten.

Bundesweiter Spitzenreiter war 2016 der Landkreis Wesel in Nordrhein-Westfalen mit 4,1 Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer. Die wenigsten Blitze gab es in Flensburg, Frankfurt (Oder) und im bayerischen Fürth.

joka mit dpa