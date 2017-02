Dresden - . Sachsen reagiert auf die wachsende terroristische Gefahr und bündelt Kompetenzen in einem neuen Abwehrzentrum. Das kündigte Innenminister Markus Ulbig (CDU) am Mittwoch im Landtag an. Damit reagiert der Freistaat auf zahlreiche Pannen beim Einsatz gegen den mutmaßlichen IS-Terroristen Dschaber Al-Bakr. Er hatte sich im Oktober 2016 in Chemnitz dem Zugriff der Polizei entziehen können und war später in Leipzig von Landsleuten überwältigt worden. Kurz nach seiner Inhaftierung nahm er sich in der Justizvollzugsanstalt Leipzig das Leben.

Das neue polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum basiert auf dem bereits bestehenden Operativen Abwehrzentrum (OAZ) in Leipzig. Nach den Worten Ulbigs sollen dort künftig 250 Mitarbeiter das Herzstück des Staatsschutzes bilden und die Kompetenzen des Landeskriminalamtes (LKA) und des OAZ bündeln - und zwar für alle Bereiche der politisch motivierten Kriminalität. Mit der Planung für das neue Zentrum wurde OAZ-Chef Bernd Merbitz beauftragt. Außerdem will Sachsen den polizeilichen Staatsschutz in der Fläche stärken und die Aufklärung im Internet intensivieren.

Besseres Training für Polizisten

Ulbig sagte ein besseres Training für Polizisten zu. Es gehe darum, Fähigkeiten zu erwerben, die automatisiert abrufbar seien: „Deshalb haben wir für unsere Einsatzkräfte bereits ein neues Schulungskonzept für das Vorgehen gegen Terroristen erarbeitet.“ In Schneeberg soll ein Trainingszentrums für solche Extremlagen entstehen. Die von Ulbig angekündigten Vorhaben resultieren aus dem Bericht einer Expertenkommission, die im Auftrag der sächsischen Regierung die Fehler des Al-Bakr-Einsatzes analysieren sollte. Die Experten hatten mehrere Versäumnisse aufgelistet, auch auf Bundesebene.

Laut Ulbig war das sächsische LKA nicht in der Lage, einen funktionierenden Führungsstab zu bilden. Im Vorfeld habe man zu wenig berücksichtigt, welche Schwierigkeiten der Zugriff auf einen mutmaßlichen Selbstmordattentäter mit sich bringen könne: „Was fehlte, war eine einheitliche Führung, die vor Ort die rasche und zuverlässige Kommunikation der einzelnen Einheiten miteinander sicherstellte.“ Wissentlich seien die Fehler aber nicht gemacht worden, betonte Ulbig: „Mir geht es darum, gemeinsam aus den gemachten Fehlern zu lernen, um es künftig besser zu machen.“

Mehr Dolmetscher und Psychologen

Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) kündigte als Konsequenz unter anderem mehr Dolmetscher und Psychologen in den Gefängnissen an. Schließlich steige der Anteil fremdsprachiger Gefangener. Das erprobte Suizid-Prophylaxe-Verfahren soll ausgebaut werden. Sachsen sei auch dabei, einen neuen Typ von Haftraum zu entwickeln, in dem Gefangene wie Al-Bakr auch einen längeren Zeitraum untergebracht werden können. Zudem werde man einen Handlungsleitfaden für Justizbedienstete erstellen.

In der anschließenden Debatte gaben sich Vertreter der Opposition mit den Einschätzungen der Koalition nicht zufrieden. Linke, Grüne und AfD sahen die Versäumnisse im Zusammenhang mit dem früheren Personalabbau bei der Polizei und wiesen zudem auf strukturelle Defizite hin. Die Linken forderte die Entlassung von LKA-Chef Jörg Michaelis und den Rücktritt von Ulbig. Auch Grünen-Politiker Valentin Lippmann zweifelte daran, ob die anstehenden Veränderungen mit Ulbig an der Spitze machbar sind.

Von LVZ