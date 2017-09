Leipziger Firma holt die „Landshut“aus Brasilien nach Deutschland

Am Flughafen Leipzig/Halle unterhält die russische Unternehmensgruppe Volga-Dnepr mit ihrer Tochterfirma Ruslan Salis GmbH. Vor allem mit der Antonow 124-100 „Ruslan“ übernimmt man bereits seit 2006 anspruchsvolle Lufttransporte – so wie jetzt auch den Rücktransport der am 13. Oktober 1977 entführten Lufthansa-Maschine „Landshut“ nach Deutschland. Zur Zeit wird die historische Maschine auf dem Flughafen im brasilianischen Fortaleza demontiert.