Leipziger Richter entscheiden über Abschiebung islamistischer Gefährder

Leipzig - . Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet am Dienstag erstmals über die Abschiebung islamistischer Gefährder. Die beiden in Deutschland geborenen Männer waren vom Landeskriminalamt Niedersachsen als Gefährder eingestuft und im Februar bei einer Razzia in Göttingen festgenommen worden. Nach Erkenntnissen der Ermittler sollen sie in Deutschland Anschläge geplant haben. Das niedersächsische Innenministerium ordnete die Abschiebung der Männer nach Algerien sowie Nigeria an.

Grundlage ist der Paragraf 58a des Aufenthaltsgesetzes. Er war nach den Anschlägen vom 11. September 2001 eingeführt worden. Gegen die Anordnung des Innenministeriums erhoben die beiden Klagen, über die das Gericht in Leipzig entscheiden muss. (Az.: BVerwG 1 A 2.17 und BVerwG 1 A 3.17)

Die Anträge auf eine Aufschiebung der Abschiebungen hatten die Bundesverwaltungsrichter bereits im März abgelehnt. Im Anschluss wurden die beiden Salafisten bereits abgeschoben. Der Nigerianer (23) verließ Deutschland im April, der Algerier (27) im Juli.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hatte zudem im Juli in einem anderen Fall grundsätzlich bestätigt, dass eine Abschiebung gefährlicher Islamisten rechtmäßig ist.

Mit einer Entscheidung der Leipziger Richter wird noch im Laufe des Dienstags gerechnet.

Von LVZ