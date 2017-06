Leipzig . Laut eines Medienberichts fordert Leipzigs früherer Oberbürgermeister und heutiger Thüringer Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) mehr Investitionen in Ostdeutschland. 2019 sei für den Osten eine Zäsur, sagte Tiefensee in der MDR-Dokumentation „Wer bezahlt den Osten?“. „Die europäischen Mittel schrumpfen, wir werden wahrscheinlich auch in der sogenannten ’Gemeinschaftsaufgabe Regionale Wirtschaftsförderung' weniger haben, wir haben weniger Einwohner, damit weniger Einkommensteuer“, wird Tiefensee in einer am Montag verbreiteten Mitteilung zitiert. Deshalb sei jetzt eine ganz wichtige Phase. Es müsse zum jetzigen Zeitpunkt möglichst noch viel investiert werden, um für die Zukunft gewappnet zu sein.

Tiefensee warb aber auch dafür, dass die ostdeutschen Länder stärker eigenverantwortlich arbeiten und auf eigenen Beinen stehen müssen. „Die Steuereinnahmen gehen schon Schritt für Schritt hoch, aber natürlich wird die Differenz zwischen West und Ost nicht kleiner“, so der Sozialdemokrat Tiefensee. Es werde in Zukunft deutlich schwieriger, Fördergelder aus Brüssel und Berlin zu bekommen.

Die MDR-Dokumentation wird am Dienstagabend ausgestrahlt.

Von LVZ