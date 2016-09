Leipzig. Die Europäische Union will offenbar den Kampf gegen die synthetische Droge Crystal Meth verstärken. Am Mittwoch solle die EU-Verordnung über sogenannte Drogenausgangsstoffe geändert, berichtete die Nachrichtensendung „MDR aktuell“ am Montag. Dann werde die Chemikalie Chlorephedrin, die zur Herstellung von Crystal Meth benutzt wird, in die „Kategorie 1“ fallen und damit starken Handelsrestriktionen und Kontrollmaßnahmen unterliegen.

Chlorephedrin dient laut MDR als Grundstoff für Crystal Meth und ist bisher recht leicht zugänglich. Der Stoff steckt auch in vielen Pharma-Produkten, zum Beispiel in Hustensaft. Die Bundesländer Sachsen und Bayern werben in der EU schon länger dafür, den Handel mit der Substanz zu beschränken und zu kontrollieren. Beide Länder leiden unter stark steigendem Crystal-Meth-Konsum. Das Methamphetamin ist extrem gefährlich und gelangt oft über Tschechien nach Deutschland.

In Leipzig war vor rund einem Jahr ein Gerichtsprozess geplatzt, in dem es um den Fund von 4,1 Tonnen Chlorephedrin ging. Einem Leipziger wurde damals vorgeworfen, den Stoff für die Herstellung von Crystal verkauft zu haben. Den Richtern fehlte es damals allerdings an Beweisen, dass aus dem Chlorephedrin in Tschechien tatsächlich Crystal produziert wurde. Der bloße Handel mit der Chemikalie ist nach derzeitigem Recht nicht strafbar.

LVZ