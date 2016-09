Kamenz. In den sächsischen Kindertageseinrichtungen werden mehr Jungen und Mädchen betreut. Zum 1. März waren es 296 170 Kinder, wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Montag mitteilte. Das sind 7886 Kinder mehr als im Vorjahr. 176 824 der betreuten Kinder gehen noch nicht zur Schule. Der Rest besucht nach der Schule einen Hort. Fast alle Kinder werden an fünf Tagen die Woche betreut. Im Freistaat gibt es 2928 Kindertageseinrichtungen. Sie verfügen über 332 911 Plätze. 57 Prozent der Einrichtungen werden von freien Trägern betrieben.

dpa