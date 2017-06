Kamenz/Dresden. Sachsens Tourismus im Aufwind: Die Zahl der Übernachtungen und Ankünfte steigt, die Gäste sind zufrieden. Für April stehen rund 1,6 Millionen Buchungen in Pensionen und Hotels mit zehn und mehr Betten sowie auf Campingplätzen mit mindestens zehn Stellplätzen zu Buche - 17,7 Prozent mehr als Vorjahresmonat. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes in Kamenz vom Donnerstag blieben rund 243.000 Touristen mehr über Nacht, auch Zahl der Ankünfte lag mit gut 645.000 um 13,4 Prozent über der im April 2016. Das seien die höchsten Werte für diesen Monat seit 1991.

2016 fielen 92,5 Prozent der knapp 260.000 Bewertungen im Internet positiv aus, wie der Landestourismusverband in Dresden mitteilte. Hoteliers und Gastgeber schätzten die Online-Bewertungen, auch als Anregung für Verbesserungen. Ein Viertel der 2036 im Netz aktiven Beherbergungsbetriebe im Land nehmen am Wettbewerb um den «Gästeliebling Sachsen» teil. Acht Häuser stehen laut Verband im Finale, gekürt wird am 31. August.

Von der Entwicklung in diesem Frühjahr profitierten laut Statistikamt vor allem die Sächsische Schweiz und die Oberlausitz. Dort stiegen die Gäste- und Übernachtungszahlen um mehr als ein Drittel beziehungsweise mehr als ein Viertel. Und es kamen auch mehr ausländische Gäste, die meisten aus der Schweiz und Polen.

LVZ