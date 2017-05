Bautzen. In die Ausbildung der sächsischen Polizei und den Standort ihrer Hochschule in Bautzen soll in den kommenden Jahren kräftig investiert werden. Von mehreren Millionen Euro ist am Dienstag beim Besuch des sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich (CDU) in Bautzen die Rede. „Ihre Nachfolger werden von der Erweiterung des Campus profitieren. Es ist wichtig, dass sie eine ordentliche Ausbildung bekommen, und der Bürger dadurch das Gefühl bekommt, dass er sich sicher fühlen kann“, sagte Tillich.

Die Polizeikommissarsanwärter des ersten Studienjahrs an der Hochschule beschäftigen sich gerade mit den Reichsbürgern, als Tillich ihren Unterricht kurz unterbricht. Der Hörsaal ist bis auf den letzten Platz besetzt. Das Fortbildungszentrum in Bautzen stößt an seine Kapazitätsgrenzen. Neben der Ausbildung von jährlich knapp 2000 Beamten wird an der Fachhochschule seit 2015 das erste Studienjahr der Polizeikommissarsanwärter absolviert.

Für die folgenden zwei Jahre wechseln sie an den Rothenburger Standort. „2016 haben hier 100 künftige Kommissare das Studium begonnen, 2017 sind es 134. Im kommenden Jahr rechnen wir mit 150 Erstsemestern“, sagte Rektor Harald Kogel. Zusätzlich werden in Bautzen mindestens noch bis 2019 Wachpolizisten ausgebildet.

Mit der steigenden Zahl der Studierenden ist aber die nötige Infrastruktur nicht mitgewachsen. So müssen für das Schießtraining Anlagen in Kamenz, Dresden und Pirna genutzt werden. Auch eine eigene Sporthalle fehlt auf dem alten Kasernengelände. Unterbringungsmöglichkeiten für die Schüler sind rar. „Für Interimslösungen am Ort planen wir kurzfristig schon 800.000 Euro“, kündigte Norbert Seibt vom Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement an.

Mit dem Umbau des Campus soll im zweiten Halbjahr 2018 begonnen werden. 3,7 Millionen Euro sind für den Bau eines Trainingszentrums mit Sporthalle, Unterkünfte und eine Mensa vorgesehen. Ziel sei es, das Gesamtvorhaben in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe bis 2022 abzuschließen. Eine ähnliche hohe Investition sei zudem am Rothenburger Standort geplant.

Tillich besuchte am Dienstag neben der Bautzener Polizeihochschule auch die Feuerwehr in Zittau. Er wollte sich vor allem zum Thema Innere Sicherheit informieren.

LVZ