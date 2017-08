Ministerpräsident Tillich würdigt Martin Roth und Hinrich Lehmann-Grube

Dresden. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) hat den Angehörigen des am Wochenende gestorbenen Kulturmanagers Martin Roth und des früheren Leipziger Oberbürgermeisters Hinrich Lehmann-Grube (SPD) kondoliert.

Roth habe wie kaum ein anderer die Dresdner Kunst- und Kulturlandschaft gestaltet und geprägt, betonte Tillich am Montag in Dresden: „Sein wacher und kritischer Geist und seine klugen Ideen machten ihn international zu einem der erfolgreichsten Museumsdirektoren, Kulturmanagern und Kunst-Netzwerkern unserer Zeit. Sein Name und sein Schaffen werden mit dem Freistaat Sachsen und der Landeshauptstadt Dresden immer in Verbindung stehen.“

Lehmann-Grube prägte Leipzig

Lehmann-Grube habe als erster Oberbürgermeister nach der Friedlichen Revolution Leipzig nicht nur wieder mit aufgebaut, sondern auch die zuvor in der Stadt erkämpften Bürgerrechte und Freiheiten im demokratischen Miteinander mit Leben erfüllt, schrieb Tillich über das frühere Stadtoberhaupt: „Er hat einen maßgeblichen Anteil am besonderen Geist der sächsischen Metropole, der Leipzig auch heute so anziehend macht. Zudem war er ein verlässlicher Partner für den Freistaat in den Aufbaujahren des wiedergegründeten Sachsens.“

Lehmann-Grube war von Juni 1990 an Leipziger Oberbürgermeister. Dafür hatte der vormalige Direktor der Stadtverwaltung in Hannover noch die Staatsbürgerschaft der DDR angenommen.

Am Montag kondolierten auch die beiden Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Leipziger Stadtrat den Hinterbliebenen von Lehmann-Grube. „Mit Herrn Dr. Lehmann-Grube verliert die Stadt die wohl mit prägendste Gestalt der Zeit nach der Friedlichen Revolution 1989. Er war in seinem Amtsverständnis bis heute beispielhaft und hat die Interessen der Stadt immer über die eigenen gestellt“, sagte Katharina Krefft. Ihr Kollege Norman Volger lobte den Verstorbenen als einen sachkundigen und korrekten Fachmann, „der unsere Stadt nach dem Chaos des Zusammenbruchs der DDR-Administration in eine gute und zukunftsträchtige Gegenwart geführt hat.“

chg (mit dpa)