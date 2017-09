Mitteldeutscher Rundfunk: Warnstreik sorgt für Programmausfall

Leipzig. Ein Warnstreik in der MDR-Zentrale in Leipzig hat am Montag zu Änderungen im Fernsehprogramm geführt. Rund 250 Mitarbeiter seien ab Mittag Streik-Aufrufen des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV), von ver.di und der Deutschen Orchestervereinigung gefolgt, sagte Ralf Leifer, Geschäftsführer des DJV in Thüringen.

Die Gewerkschaften fordern unter anderem eine Anhebung der Gehälter und Honorare fest angestellter und freier Mitarbeiter um mehr als fünf Prozent sowie 100 Euro mehr pro Monat für Auszubildende und Volontäre. Derzeit laufen Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaften und MDR-Geschäftsführung.

Der Warnstreik hatte direkte Auswirkungen auf das Fernsehprogramm: Es wurde beispielsweise eine alte Sendung von „MDR um 4“ ausgestrahlt, und Das Erste zeigte statt des MDR-Magazins „Brisant“ die Wiederholung einer Quiz-Show. Während der „Sachsenspiegel“ planmäßig ausgestrahlt wurde, fiel „MDR-Aktuell“ aus. Wann das Programm wieder normal läuft, konnte MDR-Sprecherin Susanne Odenthal am Abend nicht sagen. Von der Intendanz sei bislang keine Stellungnahme zu den Forderungen geplant, so Odenthal.

lvz