Nabu Sachsen beklagt eingemauerte Mauersegler und zerstörte Schwalbennester

Der Naturschutzbund Sachsen (NABU) beklagt eine wachsende Zahl lebendig eingemauerter Jungvögel. Bei Haussanierungen während der Brutzeit würden Quartiere von Mauerseglern mit Mörtel und Dämmplatten verschlossen oder könnten von Altvögeln nicht mehr erreicht werden, da Baugerüste und Baunetze den Anflug versperrten, teilte NABU am Donnerstag in Leipzig mit. Es gebe auch Fälle, in denen Anwohner mutwillig Schwalbennester mit Jungvögeln abschlagen. Einige dieser Straftaten seien von Bürgern angezeigt worden. Die Wildvogelhilfe des NABU Leipzig kümmert sich um Jungvögel, die noch gerettet werden konnten. Sie werden später wieder ausgewildert.

“Wir bitten nachdrücklich alle Bürger um verstärkte Aufmerksamkeit und vor allem Bauherren und Gebäudebesitzer um die Einhaltung artenschutzrechtlicher Bestimmungen“, erklärte Beatrice Jeschke von der Wildvogelhilfe. Behörden und Naturschutzverbände sollten frühzeitig in geplante Sanierungen und Abrisse einbezogen werden.

Zum Schutz von Schwalben legte der NABU Sachsen im Sommer 2016 mit Hilfe der Landesstiftung Natur und Umwelt das Projekt „Schwalben willkommen“ auf. Wer Schwalben in seinem Haus Platz gewährt, kann beim NABU eine Plakette „Hier sind Schwalben willkommen“ erwerben.

LVZ