Leipzig. Nach sommerlichen Tagen mit verbreitet 29 Grad am Sonntag legt der Sommer in Sachsen zunächst eine Verschnaufpause ein. In der Nacht sowie am Montag sei mit Gewittern zu rechnen, die stellenweise mit Starkregen auch unwetterartig ausfallen können, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig. Für das Erzgebirge, die Zwickauer Region und das Vogtland sowie Ostsachsen und die Sächsische Schweiz wurde vor schwerem Gewitter gewarnt. Auch die folgenden Tage würden eher wechselhaft. Die Temperaturen sollen am Donnerstag und Freitag kaum mehr die 20 Grad erreichen. Erst Ende nächster Woche könnte der Sommer möglicherweise wieder Fahrt aufnehmen, hieß es.

Von LVZ