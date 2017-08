Nach Regensommer: Klimatrend macht Hoffnung auf goldenen Herbst

Leipzig/Wiesbaden. Ciao Regensommer, willkommen Goldener Herbst! Meteorologen des größten privaten Wetterdienstes in den USA (accuweather) machen Hoffnung auf ein versöhnlichen Wetterausklang zum Jahresende. Nach den amerikanischen Klimamodellen soll es bei uns wesentlich trockener bleiben als sonst üblich. So könnte es im September länger anhaltende trockene Wetterphasen geben, die bei uns zum Teil mehr Sonnenschein bringen, als dies zur eigentlichen Sommermitte an einigen Orten der Fall war.

US-Meteorologen lagen mit unserem Sommertrend richtig

Die Wahrscheinlichkeit der Prognose? „Es ist wie immer nur ein Klimatrend. Aber die Kollegen von accuweather lagen bereits beim Trend für den Sommer 2017 richtig gut. Sie sahen frühzeitig einen erneut unwetterträchtigen Sommer auf Deutschland zukommen“, so Dominik Jung von Wetter.net.

Altweiber-Sommer im September? Das wäre immerhin eine kleine Entschädigung für den tatsächlich sehr bescheidenen Sommer 2017. Der hat vor allen Dingen mit einer Sache geglänzt: Mit jeder Menge Regen. Deutschlandweit betrachtet gab es bisher 20 Prozent mehr Regen als im langjähren Durchschnitt. „Damit war er einer der nassesten Sommer der vergangenen 15 Jahre. Regional gab es sogar Allzeit-Rekorde: In Berlin war es der nasseste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor über 130 Jahren“, so Jung.

Spätsommer-Wochenende in Leipzig bei 30 Grad

Immerhin gibt sich der Gescholtene jetzt noch einmal Mühe: Am Wochenende könnte es mit richtig schönem Spätsommerwetter klappen. Im Südwesten sind sogar schweißtreibende 34 Grad drin, in der Region Leipzig soll es auch noch mal auf 30 Grad raufgehen. Allerdings steigt damit auch wieder die Gewittergefahr: Vor allem am Sonntag Nachmittag ist wieder mit Blitz und Donner zu rechnen.

Von Olaf Majer