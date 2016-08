Auerbach. In Sachsen ist nur 60 Prozent des Bedarfs an ausgebildeten Schwimmmeistern gedeckt.„Obwohl ausgebildet wird, fehlt überall Personal“, sagte die Geschäftsführerin des Landesverbandes im Bundesverband Deutscher Schwimmmeister (BDS), Heike Fleck, am Donnerstag. Die Gründe sind, dass viele Schwimmmeister in Rente gehen und zu wenig Nachwuchs nachkommt.

Dabei werden jährlich etwa 65 Fachangestellte für Bäderbetriebe - im Lehrberuf oder in der Qualifizierung von Rettungsschwimmern - ausgebildet, laut Fleck bleiben aber nur etwa zehn Prozent im Freistaat. „Viele gehen in die alten Bundesländer, wo sie rund ein Drittel mehr verdienen“, erklärte sie.

Je nach Größe und Gegebenheiten sind mindestens zwei Schwimmmeister pro Badeeinrichtung nötig. Landesweit ist der Bedarf nur zu rund 60 Prozent gedeckt. In den vergangenen zehn Jahren mussten deshalb laut Fleck viele Bäder die Öffnungszeiten reduzieren oder schließen. Vor allem die Verantwortung, der Schichteinsatz auch an Wochenenden und Feiertagen sowie der Verdienst von 2000 bis 2500 Euro brutto schreckten ab.

LVZ