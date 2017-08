Neue Verordnung macht Waffenverbotszonen in Sachsen möglich

Dresden - . In Sachsen können künftig sogenannte Waffenverbotszonen eingerichtet werden. Möglich macht das eine neue Verordnung zur Durchführung des Waffengesetzes, über die Innenminister Markus Ulbig (CDU) nach Angaben der Staatskanzlei am Dienstagnachmittag im Anschluss an eine Kabinettssitzung in Dresden informieren will.

Sinn von Waffenverbotszonen ist die Kriminalitätsbekämpfung an Schwerpunkten - etwa der Eisenbahnstraße in Leipzig oder dem Wiener Platz am Dresdner Hauptbahnhof. Die Einrichtung solcher Zonen, in denen die Polizei verdachtsunabhängig Taschen oder Rucksäcke kontrollieren kann, wurde bereits seit Anfang des Jahres in Sachsen geprüft.

Als erstes Bundesland hatte Hamburg 2007 Waffenverbotszonen eingerichtet. So dürfen unter anderem auf der Reeperbahn keine Waffen und andere gefährliche Gegenstände wie Elektroschocker oder Baseballschläger mehr mitgeführt werden.

Von LVZ