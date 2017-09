OBM Jung attackiert Innenminister Ulbig – die Aussagen im Faktencheck

Leipzig. Nach der brutalen Vergewaltigung einer Joggerin im Leipziger Rosental herrscht Alarmstimmung im Rathaus und bei der Polizei. OBM Burkhard Jung (SPD) macht Sachsens Landesregierung schwere Vorwürfe, die Polizeistärke würde abnehmen und das bei steigender Einwohnerzahl und wachsender Kriminalität. Hilfe aus Dresden stehe seit Jahren aus. Innenminister Markus Ulbig (CDU) weist die Vorwürfe als haltlos zurück, spricht sogar von Aufbau der Polizeistellen. Was ist nun richtig? Die LVZ ging der Frage auf den Grund.

Fakt ist: Beide operieren mit nicht korrekten Zahlen. OBM Jung spricht von einem Bevölkerungswachstum in zehn Jahren um 100 000 auf aktuell 585 000 Einwohner. Tatsache ist, dass Leipzig wie keine andere Stadt in Sachsen wächst. Aber laut Statistischem Jahrbuch der Stadt sind es seit Ende 2006 knapp 80 000 mehr.

Zahlen kaum vergleichbar

Schwieriger wird es zu hinterfragen, ob Jung mit den rund 250 weniger Polizisten in der Stadt Recht hat. Verfügbare Zahlen betreffen nur die Polizeidirektion (PD) Leipzig, die auch für umliegende Landkreise zuständig ist. Für das Stadtgebiet allein hat das Ministerium in Dresden keine parat. Addiert man das Personal der Direktionen Leipzig und Westsachsen – beide wurden 2013 zur PD Leipzig –, kommt man im Jahre 2006 auf 3230 Polizisten. Im heutigen Direktionsbezirk sind es 189 weniger. Allerdings gehörte zur PD Westsachsen damals auch Döbeln, das seit der Neuordnung der Direktionen heute Teil der PD Chemnitz ist. Die Zahlen sind also nur bedingt vergleichbar – beide haben also Recht und Unrecht zugleich.

Mühsamer Personalaufbau

Laut Ulbig stieg die Zahl der Bediensteten in der Direktion Leipzig in den vergangenen zwei Jahren um 142 auf 3110. Linken-Abgeordneter Enrico Stange korrigiert den Minister diesbezüglich. Als Antwort auf seine kleine Anfrage nannte ihm Ulbig eine Ist-Stärke von 3041 Bediensteten, bei den 3110 handele es sich um die Planstärke. „Eingerechnet sind hier obendrein die 132 Wachpolizisten für Leipzig. Ihr Einsatzgebiet ist aber eingeschränkt. Für den Streifendienst kommen sie nicht in Frage.“ Insgesamt wurden bisher 483 Wachpolizisten in Sachsen eingestellt. Fazit: Der Personalaufbau in Leipzig kommt selbst mit Wachpolizei nur mühsam voran.

GdP verlangt deutlich mehr Personal

Fakt ist aber auch, dass Sachsen nach jahrelangem Sparen den Schalter umgelegt hat und neben dem Aufbau einer Wachpolizei auch 1000 zusätzliche Polizeistellen schaffen will. Nach Berechnungen der Gewerkschaft der Polizei (GdP) ist das aber nicht ausreichend. Sachsen gehöre neben dem Saarland, Brandenburg, Berlin und Thüringen zu den Ländern, die bis 2021 mehr Abgänge als Ernennungen zu erwarten haben. Die GdP hat für den Freistaat ein Minus von 720 Beamten errechnet – für kein anderes Bundesland wurde ein größeres Minus prognostiziert. GdP-Chef Oliver Malchow verlangt von den Ländern mit deutlich mehr Personal auf die Herausforderungen zu reagieren. Für Sachsen fordert die Gewerkschaft 3000 Stellen mehr bis 2021. Bis dahin sollten laut Linken-Politiker Stange Bereitschaftspolizisten stärker im Streifendienst eingesetzt werden.

Ungeachtet des Streits läuft die Suche nach dem Täter in Leipzig auf Hochtouren – aber noch ohne heiße Spur.

Von Andreas Dunte