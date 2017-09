Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft weiter mit Unesco-Titel

Wartha. Die Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft darf für weitere zehn Jahre den Titel „Unesco Biosphärenreservat“ führen. Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt nahm am Samstag im Rahmen des Herbstmarktes in Wartha eine entsprechende Urkunde des „Man-and-Biosphere“-Nationalkomitees entgegen. Sachsen sei stolz auf diesen internationalen Titel, sagte der CDU-Politiker. Er sei Anerkennung für die nachhaltige Entwicklung, für ein Miteinander von menschlichem Wirken im Einklang mit der Natur.

Das Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft ist eines von 17 in der Bundesrepublik und das einzige in Sachsen. Erstmals wurde das Schutzgebiet 1996 durch die Unesco anerkannt und ein Jahr später endgültig ausgewiesen. Das Gebiet umfasst rund 30.000 Hektar in den Landkreisen Bautzen und Görlitz. In den Teichlandschaften, Heiden und Wälder sind etwa 5200 Tier- und Pflanzenarten nachgewiesen, darunter Seeadler, Kranich, Flussseeschwalbe und Fischotter.

LVZ