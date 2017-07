Dresden/Leipzig. Mit einer ökumenischen Andacht in der Dresdner Frauenkirche wird am Samstag der 18 Opfer des schweren Busunglücks in Bayern gedacht. Dazu laden evangelische und katholische Kirche unter Mitwirkung des Freistaats Sachsen in die Unterkirche des Gotteshauses ein, wie die Stiftung Frauenkirche am Mittwoch mitteilte. Gestalten werden die Andacht Sachsens evangelischer Landesbischof Carsten Rentzing und Domdekan Klemens Ullmann, der den katholischen Bischof des Bistums Dresden, Heinrich Timmerevers, vertritt.

Am Montagmorgen war auf der Autobahn 9 im oberfränkischen Münchberg ein Reisebus aus Sachsen auf einen Lkw aufgefahren und in Brand geraten. 18 der insgesamt 48 Insassen starben, die übrigen wurden zum Teil schwer verletzt. Die 46 Passagiere aus Sachsen waren auf dem Weg nach Italien.

Von LVZ