Halle. Die seit 2007 eingeführten Rauchverbote in Gaststätten und öffentlichen Gebäuden haben dazu geführt, dass sich Nichtraucher in Deutschland gesünder fühlen. Laut einer Studie lassen sich die Effekte vor allem bei jungen Menschen beobachten. Durch das Rauchverbot habe sich die Gesundheit der Passivraucher - also derjenigen Menschen, die mit mindestens einem Raucher in einem Haushalt leben - signifikant verbessert.

Das belegt eine Studie auf Basis der für Deutschland repräsentativen Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin. Daran mitgewirkt haben Ökonomen der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU). Die Ökonomen haben die Angaben von 28000 Menschen ausgewertet, die kurz vor und kurz nach Einführung des Rauchverbots im Rahmen der Langzeitstudie SOEP befragt worden waren. Die Studie wurde kürzlich in der renommierten Fachzeitschrift „Health Economics" veröffentlicht.

„Vor allem junge Nichtraucherinnen und Nichtraucher unter 30 Jahren schätzen ihre Gesundheit seit Einführung der Rauchverbote positiver ein als zuvor", sagt Dr. Daniel Kühnle von der Universität Erlangen-Nürnberg, einer der beiden Autoren. Der vermutliche Grund: Junge Männer und Frauen gehen viel aus und tun das seit Einführung des Rauchverbots vorwiegend in qualmfreien Clubs. Bei jungen Menschen, die rauchten, zeigten sich hingegen nach der Einführung des Rauchverbots keine positiven Gesundheitseffekte. Die rauchenden jungen Männer gaben im Durchschnitt sogar an, dass sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert hätte. „Vermutlich führte der zeitweilige Nikotinentzug bei ihnen zu Stress, der sich auf das Gesundheitsempfinden auswirkte", sagt Prof. Dr. Christoph Wunder von der MLU, Co-Autor der Studie.

Je älter die Menschen sind, desto weniger scheint ihre Gesundheit vom Rauchverbot zu profitieren. Bei Männern und Frauen ab 50 Jahren hatte das Rauchverbot tendenziell keinen Effekt auf die Gesundheit. Insgesamt betrachtet waren die positiven Effekte der Rauchverbote auf die Gesundheit bei den Frauen stärker ausgeprägt als bei den Männern.

Das 2007 eingeführte Rauchverbot gilt - in unterschiedlicher Ausgestaltung - seit 2008 in allen Bundesländern in öffentlichen Gebäuden, Gaststätten, Discotheken und Kneipen.

In der Langzeitstudie SOEP sollten die Befragten unter anderem auf einer 5-Punkte-Skala angegeben, wie sie ihre Gesundheit selbst einschätzen. Die Antworten auf diese Frage dienten den Forschern als Indikator für den Gesundheitszustand der Befragten vor und nach der Einführung des Rauchverbots.

