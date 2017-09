Pegida und AfD feiern Wahlerfolg - Häme gegen Petry

Dresden. Betont einmütig haben Pegida und AfD am Montagabend in Dresden den Wahlerfolg der Rechtspopulisten bei der Bundestagswahl gefeiert. Pegida sei nicht unerheblich daran beteiligt gewesen, dass es der AfD in Sachsen gelungen sei, stärkste Kraft zu werden, sagte das Vorstandsmitglied des AfD-Kreisverbandes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Egbert Ermer, bei der montäglichen Kundgebung des islamfeindlichen Bündnisses. Er versprach den zahlreichen Zuhörern: "Wir werden in Berlin diesem Pack, diesem rot-gelb-grün-versifften Pack, diesen Volksverrätern, auf die Finger schauen."

Zugleich griff er AfD-Chefin Frauke Petry scharf an, die in seinem Wahlkreis ihr Direktmandat für den Bundestag geholt hatte - am Montag dann aber mitteilte, der AfD-Fraktion im Bundestag nicht beitreten zu wollen. Wenn "einige mit dem Namen P." dächten, "sie müssten jetzt ihr eigenes Süppchen kochen, können wir nur sagen, Reisende halten wir nicht auf". Er prophezeite der Parteivorsitzenden, in der "politischen Versenkung" zu verschwinden.

Zugleich freue er sich, den wegen seiner völkischen Äußerungen umstrittenen Dresdner Richter und erklärten Petry-Gegner Jens Maier "als neuen Spitzenkandidaten der sächsischen AfD begrüßen zu dürfen", sagte Ermer.

LVZ