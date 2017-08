Polizei Dresden sieht keine erhöhte Terrorgefahr an der Frauenkirche

Dresden. „Die Frauenkirche Dresden – Ein beliebter Versammlungsort der Kreuzzügler, der darauf wartet, abgebrannt zu werden.“ So betitelt das Propaganda-Magazin „Rumiyah“ des Islamischen Staats (IS) das Dresdner Wahrzeichen in seiner deutschen Juli-Ausgabe. Dazu werden Tipps zum Bau von Brandbomben gegeben. Die Polizei hatte davon schnell Kenntnis genommen – blieb aber gelassen.

An einem Freitag im Juli erfuhr die Polizei in Dresden von dem Magazin, wie Sprecher Thomas Geithner am Mittwoch einen Bericht der „Bild“ bestätigte. „Wir haben für das darauf folgende Wochenende erst einmal Wachpolizei vor die Frauenkirche gestellt, sind aber schon in der nächsten Woche zu unserem seit langem gefahrenen Kurs zurückgekehrt.“

Schon seit Jahren besteht in Dresden wie in ganz Deutschland abstrakte Terrorgefahr. Was hochdramatisch klingt, bedeutet aber nichts anderes, als dass ein Terroranschlag theoretisch möglich ist und nicht ausgeschlossen werden kann. Das Foto der Frauenkirche im IS-Magazin sieht die Dresdner Polizei nicht als konkreten Terroraufruf, sondern als Symbolbild an. Weder die Stiftung Frauenkirche noch das Landeskriminalamt Sachsen wollten sich zu der Thematik offiziell äußern.

„Konkrete Hinweise auf einen Terroranschlag bestehen in Dresden nicht, daran ändert auch das Frauenkirchen-Bild in dem ‚Propagandablättchen’ nicht. Trotzdem bewachen wir seit längerem im Rahmen des normalen Streifdienstes besondere Gebäude in unregelmäßigen Abständen.“

Die Frauenkirche zählt dazu, genauso aber die Synagoge, Moscheen und Erstaufnahme-Einrichtungen für Asylsuchende. Der Zwinger, die Semperoper oder andere Wahrzeichen aber nicht. „Solange wir keine konkreten Hinweise auf einen Terroranschlag haben, bleiben wir beim Standard“, sagte Geithner.

Von August Modersohn