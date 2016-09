Dresden/Halle. Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) in Sachsen wünscht sich bei der Abschiebung von Flüchtlingen mehr Unterstützung. Diese werde aktuell fast ausschließlich von Polizisten geleistet, sagte die Landesvorsitzende, Cathleen Martin, am Dienstag in Dresden. „Die Beamten fühlen sich von den eigentlich zuständigen Behörden allein gelassen.“ Auch würden Übergriffe gegen Polizisten bei Abschiebungen „immer mehr und massiver“. Der „Mitteldeutsche Rundfunk“ in Halle hatte zuerst berichtet.

Martin kritisierte zudem den Flüchtlingsrat Sachsen, der in einem Flyer Flüchtlingen Tipp gegeben hatte, wie sie sich einer Abschiebung entziehen könnten. Das mache die Arbeit der Polizei schwieriger, sagte sie.

dpa