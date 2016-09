Meißen. Die staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen bekommt wieder einen zweiten Geschäftsführer. Georg Nussdorfer werde seine Tätigkeit in dem Traditionsbetrieb mit Beginn kommender Woche aufnehmen, teilte das Staatsunternehmen am Montag mit. Der 45-Jährige Betriebswirt sei ausgewiesener Marketing- und Vertriebsexperte und verfüge über umfangreiche internationale Erfahrungen. So sei der gebürtige Österreicher elf Jahre lang beim Kristallunternehmen Swarovski in leitender Position gewesen.

Seit dem Ausscheiden des umstrittenen Geschäftsführers Christian Kurtzke im Frühjahr letzten Jahres hatte Tillmann Blaschke die Geschäfte der Porzellan-Manufaktur allein geführt. „Ich freue mich, dass mit Herrn Nussdorfer das Geschäftsführungsteam nun komplett ist und wir gemeinsam mit doppelter Kraft die zahlreich anstehenden Aufgaben anpacken können“, betonte er am Montag.

dpa