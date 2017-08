Proteste gegen Wahlkampf-Auftritt von Frauke Petry in Markkleeberg

Markkleeberg. Gegen einen Auftritt der sächsischen AfD-Spitzenkandidatin Frauke Petry haben am Montagabend rund 100 bis 150 Menschen in Markkleeberg protestiert. Vor dem Rathaus, wo Petry um 19 Uhr im Lindensaal an einer Wahlkampfveranstaltung teilnahm, demonstrierten überwiegend jüngere AfD-Gegner mit Trillerpfeifen und Plakaten. Die Polizei sicherte die Veranstaltung mit einem größeren Aufgebot ab. Auch Polizeichef Bernd Merbitz war vor Ort. Bis zum Beginn der Veranstaltung blieb es friedlich.

Petry ging den Demonstranten aus dem Weg und betrat den mit mehreren hundert Zuhörern gefüllten Saal über einen Hintereingang. Sie sollte zusammen mit dem AfD-Direktkandidaten Lars Herrmann einen Vortrag halten und anschließend an einer Diskussionsrunde teilnehmen. Geladen hatte dazu der AfD-Kreisverband Landkreis Leipzig. Zum Protest aufgerufen hatten unter anderem die Initiativen "Aufstehen gegen Rassismus" und „Leipzig nimmt Platz“.

nöß