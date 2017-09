„Quasimodo“ soll Wind und Regen nach Sachsen bringen

Leipzig - . Am Wochenende wird es herbstlich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das Tiefdruckgebiet „Quasimodo“ soll bereits am Freitag Regen und Wind nach Sachsen-Anhalt und Thüringen bringen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag sagte. Vereinzelt könne es stürmisch werden.

Am Sonnabend bringt eine Kaltfront weitere Schauer, die der Vorhersage nach dann auch Sachsen erreichen. Es bleibe weiterhin windig. Auch am Sonntag soll es eher ungemütlich sein. Ab den Nachmittagsstunden wird es trockener. Die Temperaturen liegen am gesamten Wochenende bei etwa 20 Grad. In Ostsachsen könne das Thermometer am Samstag auf bis zu 23 Grad klettern, so der DWD.

Von LVZ