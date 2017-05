Vor allem Verwaltungen stoßen durch die Gängeleien der „Reichsbürger“ an ihre Grenzen. Sie rufen an, sie schicken Pamphlete per Fax, sie stellen Verwaltungsangestellten in deren Freizeit nach. Gerade die Überlastung der Verwaltungen auf dem Land spielen den „Reichsbürgern“ in die Karten.