Mittelsaida/Brand-Erbisdorf - . In Sachsen ist ein Sammler in diesem Winter zum ersten Mal mit seiner russischen Oldtimer-Schneefräse unterwegs - einem grünen Ural. „Ein Ural mit Schneefräse ist einmalig, Kraft und Beständigkeit sind mit keinem anderen Fahrzeug vergleichbar“, sagte Besitzer und Oldtimer-Fan Enrico Klemm am Dienstag.

Das imposante Fahrzeug - gut 12 Meter lang und 30 Tonnen schwer - ist ausgerüstet mit zwei starken Motoren. Die Schneefräse selbst wird angetrieben durch einen T-55-Panzermotor, 400 PS stark. Auf das Schmuckstück gestoßen ist Klemm, der in Brand-Erbisdorf (Mittelsachsen) ein Hotel betreibt, nahe der tschechischen Grenze in einer Lagerhalle.

Ersatzteile aus Russland

Mit anderen Oldtimer-Fans hat er den Ural mehrere Monate lang liebevoll restauriert und vor dem Verfall gerettet. „Keine leichte Aufgabe, manche Ersatzteile mussten wir aus Russland bestellen.“

Um Schnee und Glatteis auf seinem Grundstück braucht sich Klemm nun keine Sorgen mehr zu machen. Selbst bei extremen Schneeverhältnissen funktioniere der 1982 gebaute Laster samt Fräse „noch ganz locker“.

Von LVZ