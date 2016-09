Leipzig. Die S-Bahn Mitteldeutschland befragt ab Montag im Internet ihre Kunden nach deren Wünschen. Bis zum 21. Oktober können sie Ideen und Vorschläge machen, was am Service, bei der Kommunikation, bei Fahrzeugen und Angeboten verbessert werden könnte. Das teilte die Bahn am Freitag in Leipzig mit. Dazu werde im Internet eine sogenannte Ideenplattform eingerichtet. Die besten Vorschläge sollen prämiert werden.

dpa