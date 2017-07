Sachsen kommt beim Regen glimpflich davon - Wetter zum Wochenende besser

Leipzig - . Sachsen bleibt nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von den enormen Regenmengen der Nachbarländer verschont. Am Mittwoch ziehe zwar ein Wolkenband von Nordwesten nach Südosten über den Freistaat hinweg, sagte ein DWD-Meteorologe. Dieses bringe aber nur leichte bis mäßigen Niederschläge, die bis in die Nacht hinein anhalten könnten. Einzig im Westerzgebirge und im Vogtland seien größere Regenmengen möglich - „aber fernab der riesigen Summen, die im Harz erreicht wurden“, betonte der Sprecher.

So richtig Sommergefühle kommen im Regen-Juli 2017 nicht auf. Aber es gibt auch die andere Seite: Die Natur zeigt üppiges Grün, in den Gärten blüht es und Früchte und Gemüse reifen. Unsere Fotografin Regina Katzer spürte im Stadtgarten Connewitz die Farbtupfer dieses irgendwie vergurkten Monats auf. Zur Bildergalerie

Auch in den kommenden Tagen bleibt es demnach unbeständig. Am Donnerstagmittag ziehe ein weiteres Regengebiet über Sachsen. In den Tagen darauf werde es wohl etwas freundlicher mit allmählich ansteigenden Temperaturen bis zu 25 Grad. Schauer und Gewitter bleiben aber trotzdem möglich.

Schäden in Thüringen und Sachsen-Anhalt

In Thüringen und Sachsen-Anhalt hatte der Dauerregen Schäden angerichtet. Die Pegelstände der Flüsse stiegen. Im Harz liefen Keller voll, Straßen wurden überflutet, an einem über das Ufer getretenen Fluss wurde eine Frau als vermisst gemeldet.

Dass Sachsen so glimpflich davongekommen ist, sei Glück, sagte der Meteorologe. Der Freistaat lag demnach knapp südöstlich des riesigen Wolkenbands, das in den anderen Bundesländern die massiven Niederschläge brachte.

Von LVZ