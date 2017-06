Personalnotstand an Schulen

Nie zuvor war die Not so groß: Sachsen hat größte Probleme, freie Lehrer-Stellen zu besetzen. Noch nicht einmal zwei Drittel der zur Verfügung stehenden 1400 Stellen, die im Wesentlichen Altersabgänge ersetzen sollen, konnten bislang besetzt werden. Dabei sind es nur noch zwei Monate bis zum Beginn des neuen Schuljahres. Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) will das Problem offenbar mit noch mehr Seiteneinsteigern reduzieren – doch dafür gibt es heftige Kritik, und das auch vom Koalitionspartner SPD.