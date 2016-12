Dresden - . Kinder im Freistaat sollen künftig um den vierten statt den fünften Geburtstag herum die zweite Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln erhalten. Die Sächsische Impfkommission empfiehlt sie nach Angaben des Gesundheitsministeriums zur Vorsorgeuntersuchung U8 statt wie bisher zur U9. Hintergrund für das Vorziehen ist die Tatsache, dass immer weniger Eltern die letzte Früherkennungsuntersuchung vor Schulbeginn wahrnehmen. „Nur so erreichen wir mehr Kinder und damit bald auch höhere Impfquoten bei Schulanfängern“, sagte Gesundheitsministerin Barbara Klepsch (CDU).

Bei Masern müssten diese „unbedingt auf schnellstem Wege“ erhöht werden, erklärte sie auch mit Blick auf das Ziel, die Krankheit bis 2020 in Deutschland zu eliminieren. Im Fokus dabei steht die gezielte Aufklärung gerade junger Mütter. „Viele verkennen die Schwere und die möglichen Komplikationen der so genannten Kinderkrankheiten, auch weil sie sie nie erlebt haben“, berichtete Klepsch. Aber Masern seien keine harmlose Kinderkrankheit, wie der Tod eines Mädchens in Hessen zeige, das an einer chronischen Gehirnentzündung als Spätfolge einer Masernerkrankung starb.

Nach Einschätzung des Robert Koch Instituts (Berlin) war Deutschland 2015 von der Masernausrottung so weit entfernt wie lange nicht. Auch Sachsen verzeichnete nach Ministeriumsangaben im Vorjahr vermehrt Ausbrüche der Krankheit. Wie aus einer Antwort auf die Kleine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion hervorgeht, waren nur 73,6 Prozent der Mädchen und Jungen bei der Schulaufnahmeuntersuchung 2014/15 dagegen geimpft. Bei den Vierjährigen lag die Quote bei 97,4 Prozent.

Auch bei Mumps und Röteln betrug die Durchimpfungsrate bei den ABC-Schützen mit je 73,4 Prozent rund 20 Prozent weniger als bei Kitakindern. Und nicht mal die Hälfte der Schulanfänger war gegen Diphtherie, Tetanus und Keuchhusten geimpft. Der Anteil der gegen Grippe Geimpften unter den sechs Monate bis sechs Jahre alten Kindern betrug im Schnitt der vergangenen fünf Jahre höchstens 15 Prozent.

Von LVZ