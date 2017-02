Leipzig. Sachsens Lehrer wollen in den nächsten zwei Wochen streiken. Der sächsische Lehrerverband (SLV) teilte mit, dass sein Landesvorstand die Warnstreiks bei einem Treffen am Mittwoch beschlossen hat. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest. Er soll am Freitag bekannt gegeben werden.

Der SLV reagiert damit auf die gescheiterte bundesweite Tarifrunde für die Beschäftigten des öffentlichen Diensts in allen Ländern am Dienstag in Potsdam. Bei den Lehrern in Sachsen herrsche Unverständnis darüber, dass die Arbeitgeber zu keinem Angebot bereit gewesen seien. Der SVL fordert die Einführung einer Erfahrungsstufe 6 in der Gehaltstabelle und mehr Lohn für die Lehrer.

Die nächste und vorerst letzte Verhandlungsrunde findet am 16. und 17. Februar in Potsdam statt.

