Sächsische Regierung beschließt Abschiebungshaft für Asylbewerber

Dresden. Vor Monaten schon wurde die Initiative vorgestellt, am Dienstag nun meldete das sächsische Kabinett Vollzug: Um untergetauchte Asylbewerber ohne Bleiberecht zügig in ihre Heimatländer abschieben zu können, wird es künftig das sogenannte Ausreisegewahrsam sowie – als verschärfte Variante – eine Abschiebehaft geben. Das habe die schwarz-rote Landesregierung gestern beschlossen, teilte Innenminister Markus Ulbig (CDU) in Dresden mit. „Immer wieder kommen Asylbewerber ihrer Ausreisepflicht nicht nach und tauchen unter“, sagte der Ressortchef. „Wir brauchen im Freistaat die Gewahrsamseinrichtungen, um die Ausreisepflicht und damit geltendes Asylrecht effektiver durchzusetzen.“

Das Gewahrsam für abgelehnte Asylbewerber ist von der Entscheidung eines Richters abhängig und dauert bis zu zehn Tage. Besonders harte Fälle, vor allem Betroffene, die sich bereits dem Zugriff entzogen haben, können bis zu sechs Monate, in Ausnahmefällen auch einem Jahr in Haft genommen werden. Laut Ulbig wird der Gesetzentwurf nun zur Anhörung freigegeben, spätestens im ersten Halbjahr 2018 wären dann beide Varianten in Kraft.

Standort für die Einrichtungen soll die Hamburger Straße in der Dresdner Friedrichstadt sein; die Baukosten betragen rund neun Millionen Euro. Für den Gewahrsam sind laut Angaben von Ulbig 34 Plätze, für die Haft 24 Plätze vorgesehen. Allein im vergangenen Jahr seien mehr als 1300 Abschiebeversuche gescheitert, im ersten Halbjahr 2017 waren es 525. Insgesamt habe der Freistaat 2016 fast 3400 abgelehnte Asylbewerber zwangsweise ausgewiesen, in diesem Jahr waren es bis Ende Juli mehr als 1400.

Jürgen Kochinke