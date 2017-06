Eine Neuwahl des Landtags in Sachsen ist aller Voraussicht nach vom Tisch. Der Wahlprüfungsausschuss des Parlaments hat nach mehr als zweijährigen Beratungen am Freitag die Ablehnung dreier Einwände gegen die Landtagswahl 2014 empfohlen. In einem Fall hatte ein AfD-Politiker Einspruch eingelegt, weil er von der Liste seiner Partei gestrichen wurde.