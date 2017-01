Leipzig - . Schnee, Glätte und Sturm haben in der Nacht zu Mittwoch auf den Straßen einige kleinere Unfälle und Schäden verursacht. Das befürchtete Verkehrs-Chaos blieb aber nach Angaben der Polizei in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in der Nacht zum Mittwoch aus.

Im thüringischen Ilmenau stürzte ein Baum auf zwei parkende Autos und verursachte einen Sachschaden von 70 000 Euro. In Sachsen-Anhalt gab es einen Unfall mit drei Verletzten. Ein Auto war auf der glatten Autobahn 9 bei Coswig ins Schleudern gekommen. In Mittelsachsen standen Lkws auf den Bundesstraßen quer. Es kam vereinzelt zu Sperrungen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt seit Dienstag vor Unwetter. Am Mittwochmorgen kann es wegen Tief „Axel“ in den drei Bundesländern zu starkem Gewitter kommen. Bis zur Nacht soll der starke Schneefall andauern. Behinderungen für Pendler erwartet die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben im Berufsverkehr am Mittwochmorgen nicht.

Von LVZ