Schneeleoparden in Dresden wegen Augenkrankheit eingeschläfert

Dresden. Wegen einer Augenkrankheit hat der Dresdner Zoo drei vier Wochen alte Schneeleoparden eingeschläfert. Den am 22. Juni in Dresden geborenen Jungtieren hätten Teile der Augenlider gefehlt, teilte der Zoo am Montag mit. Dadurch sei die Hornhaut der Augen nicht ausreichend geschützt, so dass es schnell zu Reizungen, Entzündungen und Infektionen des Auges komme. Diese könnten letztlich zur Erblindung der Tiere führen.

Bei der Erkrankung handelt es sich den Angaben zufolge um angeborene und möglicherweise genetisch bedingte Veränderungen, die bei Schneeleoparden weltweit auftreten und deren Ursache bisher nicht geklärt ist. Mit der Leitung des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms für den Schneeleoparden müsse nun beraten werden, ob eine weitere Zucht mit dem Dresdner Schneeleopardenpärchen Istari und Askin möglich sei.

LVZ