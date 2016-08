Dresden. Für den Schulstart ihrer Kinder mussten Eltern in Sachsen in diesem Jahr etwas tiefer in die Tasche greifen. So waren Schulranzen im August im Vergleich zum Vorjahr 7,7 Prozent teurer, Schokoriegel für die Zuckertüte sogar 9,6 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Kamenz mitteilte. Auch die Preise für Schreibwaren und Zeichenmaterialien (plus 2,3 Prozent) sowie Nachhilfe (plus 3,3 Prozent) zogen im Vergleich zum August 2015 an. Für den Besuch privater Grund- oder Oberschulen musste dagegen etwas weniger (minus 0,3 Prozent) ausgegeben werden.

Insgesamt blieb die Jahresteuerung wie schon im Juli aller Voraussicht nach bei 0,5 Prozent konstant. Dazu trugen auch die niedrigeren Preise für Haushaltsenergie (minus 4,1 Prozent) und Kraftstoffe (minus 8 Prozent) bei.

Im Vergleich zum Vormonat sanken die Verbraucherpreise nach den noch vorläufigen Berechnungen im August um 0,1 Prozent.

LVZ