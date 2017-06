Leipzig. Die erwarteten starken Gewitter haben die Region um Leipzig am Mittwoch vergleichsweise verschont. Sachsen sei vor allem in den östlichen Landesteilen von Unwettern betroffen gewesen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Abend zu LVZ.de sagte. "Die Gewitter sind nun aber in Richtung Norden, Nordosten abgezogen."

Dennoch könne vorerst keine Entwarnung gegeben werden. Am Donnerstag erwartet der DWD bereits ab den Morgenstunden erneut starken Regen und Gewitter mit Unwetterpotenzial - auch in Leipzig. Diese Gefahr ziehe sich durch den gesamten Tag, so der Meteorologe.

Boden ist vielerorts ausgetrocknet

Damit waren Regen und Sturm am Mittwoch offenbar nur die Vorboten für noch mehr Regen am Donnerstag. Nach einer kurzen Beruhigung in der Nacht rechnet der DWD mit einer weiteren Front mit einem Schwerpunkt in Ostsachsen. Dann seien bis zu 60 Liter pro Quadratmeter Niederschlag möglich.

„Es besteht vor allem die Gefahr von heftigem Starkregen, der gebietsweise auch über mehrere Stunden andauern kann. Die Niederschläge können teils ergiebig sein“, warnte der DWD. Das Problem: Vielerorts sei der Boden ausgetrocknet und könne diese Mengen nicht mehr aufnehmen. Auch wenn das Unwetterrisiko im Leipziger Raum am Donnerstag etwas geringer ist als in den östlichen Regionen des Freistaates, erwarten die Experten auch hier anhaltenden Niederschlag. In der Nacht zu Freitag ziehen die Unwetter dann nach Norden ab.

Bereits am vergangenen Donnerstag waren schwere Unwetter über Leipzig und Nordsachsen gezogen und hatten für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt.

