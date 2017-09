Sicherheitswesten für Sachsens Schulanfänger

Dresden. Schulanfänger bekommen in den kommenden Wochen rund 39.000 Sicherheitswesten. Am Freitag verteilte die sächsische Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) persönlich Westen an 75 Erstklässler der Grundschule „Ernst Beyer“ in Reinsdorf (Landkreis Zwickau). Mit der Aktion „Einfach sicher gehen“ sollen die Kinder im Verkehr besser sichtbar werden, teilte die verantwortliche ADAC Stiftung mit.

In Kooperation mit der Deutschen Post DHL Group verteilt die ADAC Stiftung in diesem Jahr bundesweit knapp 760.000 Sicherheitswesten an Erstklässler. Die Aktion „Einfach sicher gehen“ gibt es seit 2010.

Von dpa